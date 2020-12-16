Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко получил премию в 170 млн гривен накануне голосования в парламенте на его значение на пост первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Об этом ссылаясь на источники в “Нафтогазе” и “Ощадбанке” сообщил журналист, главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

Как известно, в феврале Витренко подал в суд на “Нафтогаз” из-за невыплаты ему премии за победу над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже. Сумма иска, по информации Бутусова, была 94 млн. Однако выплатили ему почти двое больше.

“Каков механизм формирования суммы, почему речь идет о 170 миллионах, пока неизвестно. Однако источники в “Ощадбанке” подтверждают совершение транзакции”, — пишет он.

Бутусов указывает, что эта сума идет вразрез с постановлением Кабинета Министров №141 от 5 февраля, которое ограничивает размеры выплат сотрудникам госкомпаний в связи с борьбой с коронавирусом. Кроме того, в том же месяце Кабмин обращался к набсовету “Нафтогаза”, призывая воздержаться от выплаты крупных премий руководству компании.

Помимо этого, выплата произошла за день до того, как парламент должен будет проголосовать за назначение Витренко на должность первого вице-премьера — миниcтра энергетики.

По словам Бутусова, на вчерашнем заседании фракции “Слуги народа”, где заслушали 4 кандидатов на должности министров, присутствовал спикер парламента Дмитрий Разумков. Во время разговора с Витренко он поднял вопрос о том, насколько “моральным” является иск топ-чиновника и не будет ли у него конфликта интересов в случае назначения.

“Однако Витренко заявил, что от иска не откажется, считает, что деньги ему положены по договору, и что он их собирается вложить в облигации внутреннего госзайма”, — информирует журналист.

Бутусов также указывает, что в 2020 году “Нафтогаз” понес колоссальные убытки (17 млрд гривен за 9 месяцев). Он предполагает, что такая выплата со счетов глубоко убыточной компании стала возможной благодаря давлению на главу “Нафтогаза” Андрея Коболева.

“Оказывается, кандидатуру Витренко на этот пост продвигают президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, и именно они пролоббировали в Кабмине и “Нафтогазе” премию для Витренко. Витренко поставил условием своего назначения урегулирования своего судебного спора с НАК до момента голосования. У Витренко острейший персональный конфликт с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым. И понятно, что сам по себе Коболев такое решение бы не принял. Но на него оказали давление, и решение принято совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем”, — добавляет он.