Лидер Радикальной партии Олег Ляшко может стать главой политсовета партии "Батькивщина" на фоне местных выборов, запланированных на октябрь этого года.

О таких политических раскладах рассказал в интервью #Буквам бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В своем комментарии он предположил, что “Батькивщина” за счет такого объединения с Ляшко может получить 10 % голосов.

Впрочем, по словам Луценко, такая идея вызывает очень неоднозначные ощущения и у членов партии, и у кандидата на политбюро.

“Есть партия “Батькивщина”, которая за счет прогнозируемого объединения с Ляшко, которому предлагают, насколько я понимаю, председателя политсовета партии, (и это вызывает очень неоднозначные ощущения и у членов партии, и у кандидата на политбюро)… Я думаю, что они вместе, работая на едином электоральном поле центральной сельской Украины, а это незабываемый электорат Сан Саныча Мороза, и когда меня когда-то помню иностранцы спрашивали, а в чем вот суть этого электората, я говорил: за советский союз, без коммунистов с украинским языком. Ну, и теперь без олигархов. Это их электорат, и они возьмут 10 %”, – отметил Луценко.

Как известно, Юлия Тимошенко в последнее время стала часто появляться в компании Олега Ляшко. Она поддержала его в качестве кандидата на 208 округе в Черниговской области.

Ранее Ляшко неоднократно критиковал лидера “Батькивщины”. Он, в частности, просил президента лишить “московскую кукушку” Юлию Тимошенко украинского гражданства.