Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало перечень культурно-художественных заведений, которые во время карантина работают в режиме онлайн, а также 3D-туров, лекций и выставок онлайн.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

“Во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн. Все театры из сферы управления Минкультуры имеют YouTube-каналы, где можно приобщиться к просмотру как архивных представлений, так и трансляций спектаклей действующего репертуара”, – отмечается в сообщении.

В перечень министерства вошли следующие культурные заведения:

• Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко. Он запустил проект #театрдома. Под этим тегом есть возможность отыскать все публикации с артистами театра, которые рассказывают и показывают, как пережить карантин и что для этого делают сами (сайт театра; YouTube-канал театра).

• Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Он каждую пятницу, субботу и воскресенье в 19:00 транслирует представления онлайн. Зрители могут посмотреть оперы и балеты из репертуара театра.

• Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Он запустил социальный проект #театрнадиване, цель которого – популяризация театрального искусства. Театр дает возможность просмотреть отрывки из любимых спектаклей и полномасштабные постановки, буквально не вставая с дивана.

• Одесский национальный академический театр оперы и балета (YouTubе-канал). В Facebook и Instagram также анонсируется появление новых видеозаписей.

• Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, который представляет онлайн-библиотеку, а также прямые эфиры актеров в Instagram. Театр запустил пробный проект платных просмотров спектаклей действующего репертуара (YouTubе-канал).

• Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки (YouTubе-канал).

• Национальный академический украинский драматический театр им. М. Заньковецкой (YouTubе-канал).

• Национальный цирк Украины и Запорожский государственный цирк, которые запустили трансляцию видеозаписей цирковых представлений.

• Государственный историко-культурный заповедник “Хотинская крепость”.

• Историко-археологический заповедник “Каменная Могила”.

• Историко-архитектурный заповедник в городе Жовква.

• Национальный музей Голодомора-геноцида. Предлагается 3-D тур по музею. У культурного заведения есть также Facebook-страница, на которой вскоре появится возможность проходить тесты по теме Голодомора, что “привлечет молодежь к познанию темы геноцида украинского народа и, в частности, поможет старшеклассникам подготовиться к ВНО”.

Онлайн-лекции:

• Голодомор-33: История преступления.

• В апреле запланирована онлайн-презентация информационного ресурса с воспоминаниями очевидцев Голодомора.

• Национальный заповедник “София Киевская”.

• Кирилловская церковь.

• Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья.

• Музей “Заповита” Т. Шевченко.

Выставки, 3D-туры:

• Золочевский замок.

• Олесский замок.

• Видеопутеводителей по Збаражскому замку.

• Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник (фото 360; 3D-тур, аудиогид IziTravel; YouTubе -канал).

• Национальный музей Второй мировой войны.

• Дистанционное посещение Национального музея-заповедника украинского гончарства.

• Виртуальная экскурсия по Национальному музею литературы Украины. На сайте размещен аудиогид с выделением ведущих, наиболее интересных экспонатов каждого зала, с рассказами о них и фотоизображением. На Facebook-странице музея введена новая активность по хэштегу #змузейноїскарбнички (регулярно размещаются материалы из архива музея, видеозаписи наиболее интересных музейных мероприятий, событий и встреч с деятелями культуры).

• Онлайн-экскурсии с Хортицы.

С полным перечнем выставок, экскурсий, музеев и памятников культуры можно ознакомится на сайте Минкультуры.