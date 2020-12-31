В четверг, 31 декабря, боевики в очередной раз вопреки перемирию обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

В штабе сообщают, что режим “тишины” сохранялся вдоль почти всей линии разграничения, однако обстрелы все же были.

“Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.