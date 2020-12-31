Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.
В штабе сообщают, что режим “тишины” сохранялся вдоль почти всей линии разграничения, однако обстрелы все же были.
“Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
- В июле на Донбассе объявили очередное перемирие. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня начал действовать 27 июля. Условия перемирия вызвали возмущение граждан и акции протеста, а первые нарушения (к тому же многочисленные) зафиксировали в день провозглашения.
- Все это время обстрелы боевиками позиций ВСУ не прекратились, но сократились. Сократились и потери среди украинских военных. Впрочем, разведка сообщает о проведении боевиками учений и других усилиях по наращиванию военной силы во время перемирия. К тому же президент РФ Владимир Путин публично заявил, что Россия будет увеличивать поддержку оккупированных территорий Донбасса.