Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Государственное бюро расследований (ГБР) завело на пятого Президента Петра Порошенко дело “за разжигание межрелигиозной розни” из-за получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

“Отсиди за томос, Петя”, – написал Добкин.

Он также опубликовал свое заявление в ГБР.

“Так, манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве… Однако, заявления Президента Порошенко П. А., решение Парламента, принятые его политсилой, многочисленные визиты дипломатических делегаций Украины в Стамбул, встречи с Константинопольским патриархом государственных чиновников – позволяют сделать вывод о том, что тема объединения православных конфессий Украины и целесообразности создания поместной церкви перестала быть внутренним делом церкви. Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священноначалие и верующих Украинской Православной Церкви Московского и Киевского патриархатов с целью заставить их принять проект создания ЕПЦ именно в том формате, который считал правильным Порошенко П.А. и в то время президентские политические круги”, – говорится в заявлении.

По словам Добкина, действия Порошенко “представляют опасность для социального мира и политической стабильности в Украине и содержат признаки уголовных деяний, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины”.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.

Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Под здание суда приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко.