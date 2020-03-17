Об этом сообщает Reuters.
Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что от пандемии пострадают 60 – 70% населения планеты. При этом, большинство людей смогут выздороветь и у них появится иммунитет. Смягчить такой прогноз сможет только изобретение вакцины.
“Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет”, – заявил он.
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В том случае, если бы карантинные меры в Германии не были введены, то в этой стране могли бы быть миллионы случаев заражения коронавирусной инфекцией.
На данный момент в Германии один из пяти случаев – серьезный, потому медикам следует вдвое увеличить интенсивность терапии.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.