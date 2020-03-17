Глава общественного здравоохранения Германии заявил, что пандемия коронавируса может занять до двух лет, в зависимости от того, когда будет разработана вакцина против инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что от пандемии пострадают 60 – 70% населения планеты. При этом, большинство людей смогут выздороветь и у них появится иммунитет. Смягчить такой прогноз сможет только изобретение вакцины.

“Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет”, – заявил он.

В том случае, если бы карантинные меры в Германии не были введены, то в этой стране могли бы быть миллионы случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На данный момент в Германии один из пяти случаев – серьезный, потому медикам следует вдвое увеличить интенсивность терапии.