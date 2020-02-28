Парламент Ирана приостановил работу из-за заболевших коронавирусом депутатов

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
Представитель президиума парламента Асадулла Аббаси сообщил, что народные депутаты должны были рассмотреть, в частности, вопросы бюджета. Однако после того, как стало известно, что несколько членов парламента больны коронавирусом, чтобы избежать заражения других сотрудников было принято решение провести заседание позже.
Отвечая на вопрос о том, у скольких депутатов был подтвержден коронавирус, Аббаси отметил, что сейчас министерство здравоохранения не объявило точное число. Некоторым тесты были проведены повторно, чтобы определить точный результат.
- Ранее сообщалось, что вице-президент Ирана по вопросам женщин и семьи Масумех Эбтекар и заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заболели коронавирусом COVID-19.
- 28 февраля официальный Иран заявил о 106 новых случая заражения и 7 летальных случая. Всего на территории Ирана заразились 338 человек, из них 34 погибли.