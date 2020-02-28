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Парламент Ирана приостановил работу из-за заболевших коронавирусом депутатов

В Иране у нескольких народных депутатов обнаружен коронавирус COVID-19. Работа парламента приостановлена.

Пятница, 28 февраля 2020, 17:18

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Представитель президиума парламента Асадулла Аббаси сообщил, что народные депутаты должны были рассмотреть, в частности, вопросы бюджета. Однако после того, как стало известно, что несколько членов парламента больны коронавирусом, чтобы избежать заражения других сотрудников было принято решение провести заседание позже.

Отвечая на вопрос о том, у скольких депутатов был подтвержден коронавирус, Аббаси отметил, что сейчас министерство здравоохранения не объявило точное число. Некоторым тесты были проведены повторно, чтобы определить точный результат.

Теги: Иран, коронавирус, парламент

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