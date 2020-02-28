В результате заражения коронавирусом Covid-19 из Китая по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, в мире зарегистрировали 57 новых смертей.

#Буквы собрали актуальную информацию.

C начала вспышки коронавируса им заразились и заболели уже больше 83,2 тысячи человек. Более 36,4 тысячи госпитализированных выздоровели. Всего умерли 2,858 человек.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, во всем мире число больных составляет 83 374. Накануне их количество составляло 81 164.

На территории материкового Китая в пятницу зафиксировали 327 новых случаев заражения. Еще 44 человека умерли.

Распространение коронавирусной инфекции в мире

Наибольшее количество инфицированных, после Китая, зарегистрировано в Южной Корее – 2022 человека. Умерли 13 человек.

При этом в Италии уже зарегистрировали 17 смертей, хотя вирус был обнаружен у 650 человек.

Официальный Иран заявляет о 106 новых случая заражения и 7 летальных случая. Вице-президент Ирана по вопросам женщин и семьи Масумех Эбтекар заболела коронавирусом COVID-19.

19 больных обнаружили в Германии.

В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.

В польском городе Конин вернувшегося из северной части Италии поляка госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предлагает закрыть все школы на территории страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса в стране после того, как посетил одну из парижских больниц.

В Дании, Эстонии и Пакистане зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

Президент США Дональд Трамп назвал свое государство самым подготовленным при противостоянии коронавирусу из Китая.

Саудовская Аравия временно ввела ограничения на въезд паломников, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.

В Грузии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус может разрастись в пандемию, – ВООЗ

Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.

“Каждая страна должна быть готова к своему первому случаю заболевания. Ни одна страна не должна полагать, что у них не будет случаев. Это было бы фатальной ошибкой. Этот вирус не уважает границы”, – сказал генеральный директор ВООЗ Адханом Гебрейесус.

По его словам, вирус не различает рас и национальностей. Также не имеет значения уровень развития страны.

При этом Гебрейесус заявил, что новый китайский коронавирус имеет потенциал пандемии, однако сейчас не время для страха.

“Сейчас время для действий по предотвращению инфекции и спасению жизней. Страх и паника не помогают. Люди могут беспокоится и будут правы. Но наиболее важно успокоиться и делать правильные вещи для борьбы с этим очень опасным вирусом”, – пояснил он.

Кто умирает от коронавируса

Наиболее высокий риск умереть, заразившись китайским коронавирусом COVID-19 имеют люди старше 80 лет (14,8 %).

Люди в возрасте от 70-79 лет могут умереть от коронавируса с вероятностью в 8 %, 60-69 лет – 3,6 %, 50-59 лет – 1,3 %, 40-49 лет – 0,4 %, 30-39 лет – 0,2 %, 20-29 лет – 0,2 % 10-19 лет – 0,2 %.

Среди детей до 9 лет смертей от COVID-19 зафиксировано не было.

Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин (2,8 % против 1,7 %).

Чаще жертвами становятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (10,5 %), диабетом (7,3 %), хроническими респираторными заболеваниями (6,3 %), повышенным кровяным давлением (6,0 %) и раком (5,6 %).

Как не заразиться коронавирусом: 8 практических советов от СНБО

Совет национальной безопасности и обороны представил украинцам восемь советов, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Мыть руки руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта. Избегать близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее 2 метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру. Не прикасаться руками к глазам, носу, рту. Руки могут контактировать с поверхностями, которые заражены вирусом, и передать его телу. Кашлять/чихать на внутреннюю часть локтя, чтобы избежать заражения объектов и людей, с которыми контактируете. Не употреблять антибиотики или противовирусные препараты, поскольку на данный момент нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом. Мыть поверхности со средствами дезинфекции, которые могут убивать коронавирус: отбеливатель, хлор, растворители, 75% этанол, уксусная кислота и хлороформ. Использовать маску только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку. Тех, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, просят позвонить на горячую линию Министерства охраны здоровья (0 800 505 201), чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Медицинские маски, на которые сейчас в Украине ажиотаж в связи с эпидемией коронавируса, предоставят из госрезерва.

Коронавирус в Украине

Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.

Замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что количество заболевших коронавирусом за пределами Украины украинцев увеличилось до пяти.

“На территории Украины болезнь не зафиксирована, но к сожалению у пяти украинцев коронавирусная инфекция. Это четверо находящихся в Японии, они путешествовали на круизном лайнере, были членами экипажа, и одна украинка, которая находится в Неаполе”, — сказал Ляшко.

“Укрзализныця” разработала оперативный план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения заболеваемости населения китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве определили больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

В Украине зарегистрировали быстрые тесты на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).