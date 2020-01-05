Партия Порошенко готовит запрос в ОПУ и МИД относительно поездки Зеленского в Оман

Партия "Европейская солидарность" готовит запрос в Офис Президента Украины и Министерство иностранных дел относительно поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Об этом народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook.

“Ни минуты покоя … Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники”, – написала Климпуш.

Она также отметила, что партия готовит запрос в Офис Президента и МИД.

“Готовим запрос от “Европейской Солидарности” на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать …”. – подчеркнула нардеп.