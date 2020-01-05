Партия Порошенко готовит запрос в ОПУ и МИД относительно поездки Зеленского в Оман

Об этом народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook.
“Ни минуты покоя … Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники”, – написала Климпуш.
Она также отметила, что партия готовит запрос в Офис Президента и МИД.
“Готовим запрос от “Европейской Солидарности” на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать …”. – подчеркнула нардеп.
Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
“В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину”, — объяснили в Офисе президента.
Там отметили, что глава государства и члены его семьи отбыли в эту страну рейсовым самолетом за свой счет.
С кем именно будет встречаться Зеленский, в пресс-службе не уточнили.
#Буквам не удалось обнаружить в оманской прессе каких-либо публикаций, анонсирующих встречи на высшем уровне с участием президента Украины.
- Ранее сообщалось, что шведского музыканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.