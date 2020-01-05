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Партия Порошенко готовит запрос в ОПУ и МИД относительно поездки Зеленского в Оман

Партия "Европейская солидарность" готовит запрос в Офис Президента Украины и Министерство иностранных дел относительно поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Воскресенье, 5 января 2020, 21:24

Об этом народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook.

“Ни минуты покоя … Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники”, – написала Климпуш.

Она также отметила, что партия готовит запрос в Офис Президента и МИД.

“Готовим запрос от “Европейской Солидарности” на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать …”. – подчеркнула нардеп.

Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне. 

“В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину”, — объяснили в Офисе президента.

Там отметили, что глава государства и члены его семьи отбыли в эту страну рейсовым самолетом за свой счет.

С кем именно будет встречаться Зеленский, в пресс-службе не уточнили.

#Буквам не удалось обнаружить в оманской прессе каких-либо публикаций, анонсирующих встречи на высшем уровне с участием президента Украины.

Теги: Владимир Зеленский

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