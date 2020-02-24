Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Так, власти Маврикия заявили, что въезд в страну возможен только в случае, если пассажиры согласятся пройти карантин в больницах в столице страны.
Сообщается, что после первичного осмотра местная власть решила оставить на борту самолета только около 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.
Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.
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