Пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Так, власти Маврикия заявили, что въезд в страну возможен только в случае, если пассажиры согласятся пройти карантин в больницах в столице страны.

Сообщается, что после первичного осмотра местная власть решила оставить на борту самолета только около 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.

Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.