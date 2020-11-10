Дональд Трамп остается действующим президентом США к обеду 20 января. У политика остается институциональная и политическая власть, с помощью которой он планирует обеспечить бурный переход власти.

Об этом сообщает CNN.

Разрушительное наследство Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр, который продемонстрировал склонность использовать собственную власть для продвижения политических стремлений Трампа, в понедельник, 9 ноября, сказал прокурорам, что они должны рассмотреть неподтвержденные утверждения о нарушении голосования, прежде чем мировые лидеры начнут признавать Байдена новым президентом. Однако никаких доказательств нарушений не предоставил.

Между тем Трамп инициировал кадровые чистки в близком окружении. Так, первым он уволил министра обороны Марка Эспера, наверное, потому, что он обнаружил недостаточную преданность политическим целям президента. А высокопоставленный представитель администрации заявил CNN, что Эспер прогнозирует увольнение директора ЦРУ Джины Гаспел и директора ФБР Кристофера Рэя. Дело в том, что Трамп планирует использовать спецслужбы для расследования его теорий заговора.

Увольнением Эспера Трамп жаждал продемонстрировать свое влияние на ключевые ведомства США. Он остается действующим президентом еще 71 день. За это время Трамп может устроить препятствия для первых дней пребывания Байдена в должности.

“Честно говоря, он может нанести большой вред, дестабилизируя каждое важное агентство, уволив целый ряд высших руководителей”, – заявил сенатор-демократ Крис Кунс с Делавэра.

Результаты Байдена в штатах, где еще продолжается подсчет голосов, делают любые отмены результатов почти невозможными. Однако республиканцы пытаются создать тень над триумфом Байдена. Это стремление может стать самым разрушительным наследием Трампа.

Американская точность

Традиционно переход власти от действующего президента к новоизбранному происходит в несколько этапов. Для обеспечения максимально точного процесса США выделяют немало денег и сил.

При этом в США президент, который завершает каденцию, и новоизбранный президент одинаково заинтересованы в желании сохранить национальный интерес. С момента избрания нового президента в США происходит масштабный мониторинг всех сфер деятельности власти. Новый президент должен быть проинформирован о вызовах и проблемах, которые он должен решить в ближайшее время.

Переход власти от Трампа к Байдену будет критическим, поскольку он будет происходить во время эпидемии коронавируса, которая может стать причиной экономического кризиса.

Однако пока назначенная Трампом Администрация общих служб не инициировала меры для подготовки к переходу власти, поскольку республиканец продолжает утверждать, что демократы украли его победу.

Такое поведение вполне прогнозируемое, а препятствия означают, что следующие несколько месяцев будут такими же резкими и хаотичными, как и предыдущие три с половиной года его президентства.

“Я думаю, что это будет наиболее враждебный и бурный президентский переход в современной истории, по крайней мере после перехода в 1932 году в середине Великой депрессии”, – сказала политолог Ребекка Лиснер.

Изменение риторики команды Байдена

Эксперты по национальной безопасности опасаются, что Трамп может решиться на международные действия, которые Байдену будет трудно изменить. Например, президент может изменить позицию США в Азии.

Однако пока команда Байдена дала Трампу время для осознания своего поражения.

Переход власти от Трампа к Байдену контрастирует с предыдущими переходами. Ранее президенты делали все, чтобы команды избранных президентов смогли активно начать работу над переходом власти. Например, в 2008 году Буш вежливо пригласил Обаму и мирно передал власть. Такой же процесс Обама обеспечил Трампу. Однако сам Трамп к такому сценарию не готов.

Избранный президент Байден выступил 9 ноября с речью о том, что начнет свою каденцию борьбой против коронавируса. Он объявил о создании консультационного совета, который четко сообщил, что с коронавирусом должны бороться ученые, а не политики.

“Это не политическое заявление”, – сказал Байден.

Команда Байдена подозревает, что Трамп не согласится на традиционный переход власти, поэтому близкий соратник избранного президента Кунс заявил о необходимости признания поражения.

“Президент Трамп должен признать, что он проиграл выборы. Его союзники и коллеги здесь, в Сенате, должны высказаться по этому вопросу, и нам нужно двигаться вперед”, – сказал Кунс.

Эти замечания будут интерпретированы как рассчитана эскалация риторики лагеря Байдена. Команда новоизбранного президента поняла, что переход власти будет более острым, чем ожидалось.

Прогнозы республиканцев

Лишь меньшинство республиканцев, в том числе Бен Сасси из Небраски, Митт Ромни из штата Юта, Лиза Мурковски с Аляски и Сьюзен Коллинз из штата Мэн, публично признали, что Байден выиграл выборы. Другие, как и в администрации Трампа, отнеслись к ситуации деликатно, поскольку они надеются на политическое будущее.

Лидер республиканцев Сената Митч Мак-Коннелл заявил в своей речи, що президент имеет полное право преследовать юридические вызовы к выборам, несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих утверждение Трампа о массовом мошенничестве.

“Не давайте никаких лекций. Никаких лекций о том, как президент должен немедленно, весело принимать предварительные результаты выборов от тех же персонажей, которые только что провели четыре года, отказываясь принять обоснованность последних выборов, и которые намекали, что и эти будут незаконными, если они снова проигрывают”, – сказал Мак-Коннелл в зале Сената, имея в виду демократов.

Однако существует также ощущение, что республиканцы пытаются дать президенту время для принятия действительности. С течением времени, кампания Трампа не сможет привести убедительных доказательств и аргументов, подтверждающих его заявления о фальсификации выборов, что неизбежно приведет к принятию Байденом власти.

Иностранные лидеры уже начинают приветствовать Байдена с победой, а в Белом доме сотрудникам пригрозили увольнением, если они будут искать новую работу. Это говорит о том, что команда Трампа сознательно понимает, что это проигрыш.

Но это не значит, что следующие два месяца будут легкими.