Ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе планируется на 18 августа. В нем примет участие новый глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом сообщил на брифинге в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что, несмотря на последние события в Беларуси, очередное заседание ТКГ состоится.

“Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на ТКГ, – продолжение “режима тишины” и вопрос обмена удерживаемыми лицами.

“Мы в ОБСЕ уже передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен”, – рассказал глава государства.

“Есть вопрос разминирования, вопросы безопасности, которые будут обсуждаться в Минске”, – добавил Зеленский.

(На видео – с 6:00)