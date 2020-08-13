Об этом сообщил на брифинге в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский.
Он выразил уверенность, что, несмотря на последние события в Беларуси, очередное заседание ТКГ состоится.
“Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука”, – отметил Зеленский.
Он уточнил, что среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на ТКГ, – продолжение “режима тишины” и вопрос обмена удерживаемыми лицами.
“Мы в ОБСЕ уже передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен”, – рассказал глава государства.
“Есть вопрос разминирования, вопросы безопасности, которые будут обсуждаться в Минске”, – добавил Зеленский.
(На видео – с 6:00)
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
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- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.
- Леонид Кравчук сообщил, что украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предлагает заменить понятие “особый статус” Донбасса. В частности, предлагается формулировка “особый режим административного управления”.