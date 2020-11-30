Об этом сообщают #Буквы.

Так, у здания ОП появились материалы для создания зимнего катка. Рабочие приступили к выполнению задания.

Кстати, в 2019 году под Офисом президента также обустраивали каток. Тогда он пользовался большой популярностью у киевлян. В этом году традицию решили продолжить.

 

  • Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство рассматривает возможность введения карантина на зимние праздники. Но сейчас о введении более жестких мер речи не идет.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение локдауна в Украине на три или четыре недели в связи с эпидемиологической ситуацией (из-за коронавируса COVID-19).