Во дворе перед Офисом президента начали обустраивать зимний каток. Каток у Офиса Зеленского стал традиционным.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, у здания ОП появились материалы для создания зимнего катка. Рабочие приступили к выполнению задания.

Кстати, в 2019 году под Офисом президента также обустраивали каток. Тогда он пользовался большой популярностью у киевлян. В этом году традицию решили продолжить.

В центре Киева уже начался монтаж главной новогодней елки Украины. #Буквы рассказывали, как это было.