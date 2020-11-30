Об этом сообщают #Буквы.
Так, у здания ОП появились материалы для создания зимнего катка. Рабочие приступили к выполнению задания.
Кстати, в 2019 году под Офисом президента также обустраивали каток. Тогда он пользовался большой популярностью у киевлян. В этом году традицию решили продолжить.
- В центре Киева уже начался монтаж главной новогодней елки Украины. #Буквы рассказывали, как это было.
- Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство рассматривает возможность введения карантина на зимние праздники. Но сейчас о введении более жестких мер речи не идет.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение локдауна в Украине на три или четыре недели в связи с эпидемиологической ситуацией (из-за коронавируса COVID-19).