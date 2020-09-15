Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Десятки участников акции под названием “СТОПpressФОП” выступали против тотальной фискализации, которая вредит бизнесу.

Они, в частности, требовали отменить принятые в сентябре прошлого года законы №128-IX “О внесении изменений в закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг” и № 129-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”. Этими документами были введены программные РРО и “кэшбек”.

Представители бизнеса также настаивали на отмене закона № 367-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора”, принятого в декабре прошлого года. По словам предпринимателей, ряд положений документа усложняет их деятельность.