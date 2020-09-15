Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Десятки участников акции под названием “СТОПpressФОП” выступали против тотальной фискализации, которая вредит бизнесу.

Они, в частности, требовали отменить принятые в сентябре прошлого года законы №128-IX “О внесении изменений в закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг” и № 129-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”. Этими документами были введены программные РРО и “кэшбек”.

Представители бизнеса также настаивали на отмене закона № 367-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора”, принятого в декабре прошлого года. По словам предпринимателей, ряд положений документа усложняет их деятельность.

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Протест ФОП під Верховною Радою 15.09

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

  • В январе Верховная Рада Украины одобрила повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 128-IX и № 129-IX которые в ближайшие два года существенно изменят работу бизнеса: про кассовые аппараты и “кэшбек”. #Буквы разбирались, какие изменения ждут предпринимателей.