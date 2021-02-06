Вечером в субботу, 6 февраля, возле здания телеканала "НАШ" в Киеве вновь собрались протестующие. Они требуют закрыть канал.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция стартовала примерно в 17:00. В ней принимают участие представители националистических организаций: “Правый сектор”, “Сокол” и других.

Участники “акции против преступной деятельности телевизионного канала “НАШ” принесли с собой плакаты следующего содержания: “40 предупреждений дал Нацсовет пророссийским пропагандистам”, “Почему молчали, когда Медведчук придумал “темники” и выкупал свободные телеканалы?” и прочее.

Активисты по очереди выступали под телеканалом, озвучивая требования закрыть его и “прекратить информационную агрессию РФ во время войны”.

Кроме того, участники акции призвали сотрудников канала “НАШ” увольняться.

Стоит отметить, что сегодняшняя акция проходит спокойно, без столкновений (в отличие от протеста под телеканалом 4 февраля, когда произошли столкновения между протестующими и правоохранителями).

За охраной правопорядка сегодня следят десятки правоохранителей.