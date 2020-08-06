Об этом в комментарии #Буквам заявил лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко.
Как сообщалось ранее, в столице появились агитационные борды в желто-зеленой цветовой гамме “Зе! Слуга народа” с надписями “Да, Верещук сможет” и “Мосты устали. Верещук взбодрит”.
В комментарии изданию Верещук заявила, что не знает о каких бордах идет речь, поскольку сама не занимается агитацией, и посоветовала позвонить Корниенко.
По словам Корниенко, эти борды являются “подготовительной частью” кампании Верещук.
“Борды — это первая, подготовительная часть коммуникационной кампании Ирины Верещук, которая, как уже можно догадаться, будет нестандартной и направленной на активных киевлян”, — сказал он.
Сюжеты для рекламы, как указал политик, были разработаны штабом Верещук в сотрудничестве с рядом креативных групп, которые помогают “на волонтерских началах”.
“Местные кампании в областных центрах будут (и должны) как интегрировать основные месседжи национальной кампании, так и задавать собственный дискурс”, — отметил Корниенко.
- Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” на местных выборах в 2020 году решила заменить лозунг “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.
- 6 августа партия “Слуга народа” сообщили, каким будет новый слоган.