Агитационные борды с фамилией кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирины Верещук, о которых не знала сама политик, являются "подготовительной частью" ее кампании.

Об этом в комментарии #Буквам заявил лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Как сообщалось ранее, в столице появились агитационные борды в желто-зеленой цветовой гамме “Зе! Слуга народа” с надписями “Да, Верещук сможет” и “Мосты устали. Верещук взбодрит”.

В комментарии изданию Верещук заявила, что не знает о каких бордах идет речь, поскольку сама не занимается агитацией, и посоветовала позвонить Корниенко.

По словам Корниенко, эти борды являются “подготовительной частью” кампании Верещук.

“Борды — это первая, подготовительная часть коммуникационной кампании Ирины Верещук, которая, как уже можно догадаться, будет нестандартной и направленной на активных киевлян”, — сказал он.

Сюжеты для рекламы, как указал политик, были разработаны штабом Верещук в сотрудничестве с рядом креативных групп, которые помогают “на волонтерских началах”.