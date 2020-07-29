Партия "Слуга народа" на местных выборах в 2020 году решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих "слуг".

Об этом рассказал в интервью изданию “Украинская правда” председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко.

Так, в ответ на вопрос, не будет ли основным лозунгом кампании “слуг” фраза “Сделаем их вместе в третий раз”, Корниенко заявил:

“Нет, точно нет. Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, “решим это вместе” – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие. У нас прорабатываются сейчас законы из пакета о народовластии, референдум сейчас на втором чтении – там уже тысяча поправок. У нас есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно”.

По словам Корниенко, на местных выборах “точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами”, которые есть у “слуг”.

“Формы еще мы договаривает, додумываем. Мы же не занимаемся такой историей: делаем 10 бордов, идем на фокус-группу… Мы так не работаем. Мы как-то пытаемся почувствовать, что мы сейчас хотим сказать”, – подчеркнул нардеп.

Он также объяснил, что местная кампания будет проходить на двух уровнях: на национальном и местном. Кроме того, в каждом городе будет “своя отдельная история”.

“Мы же 25 унифицированных кампаний не сделаем – кто-то будет против действующего мэра бороться, кто-то будет против системы, кто-то будет за что-то, кто-то будет новый, кто-то старый. То есть это история очень индивидуальная”, – рассказал Корниенко.

Он уточнил, что для “СН” “существенным результатом местных выборов” была бы ситуация, при которой в большинстве регионов страны повестку дня формировали бы “слуги народа”.

“Чтобы главы облсоветов были представителями “Слуги народа”, или чтобы секретари горсоветов были представителями “Слуги народа”, чтобы мы могли дальше продолжать уже целостно по всей стране делать то, что мы делаем – перезагружать. Это будет результат. Какими процентами он будет реализовываться, это другое технологическое задание”, – заявил нардеп.

В ходе интервью Корниенко проинформировал, что является руководителем кампании “Слуги народа” на местных выборах. “Я руководитель кампании по всей стране, давайте так скажу. И по Киеву – политический куратор”, – сообщил он.