Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.

Николов заявил, что в декабре 2018 года была создана боевая группа, которая готовилась к штурму донецких тюрем и освобождению украинских пленных. Ее инициировал лично пятый президент Украины Петр Порошенко, потом об операции сообщили и президенту Владимиру Зеленскому.

“Наш объект был построен в виде макета, на котором отрабатывались различные ситуации, заход, работа, эвакуация. Знаю о том, что одна из групп нелегально проникала в реальное место предварительного заключения на территории, подконтрольной Украине, схожее с объектом в оккупированном Донецке. Главное, на нашей стороне была абсолютная внезапность – никто ничего подобного не проводил в Донецке, при этом была обеспечена абсолютная секретность”, – рассказал Николов.

По словам подполковника, операция была нужна на случай, если Россия снова заведет переговоры в тупик.

“Мы понимали, что как только Россия снова заведет переговоры в тупик, в руках украинского руководства должен быть самый последний козырь – наша операция”, – говорит военный.

На вопрос, почему операция сорвалась, он ответил, что 8 июля 2020 года лагерь группы был взял штурмом спецназом СБУ.

Также он заявил, что в Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира их группы с позывным “Швед”.

“Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине “Шведа” прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? “Швед” обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения”, – говорит Николов.

Подполковник считает, что операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины.

“Нас, участников, задержали, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы – и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия”, – рассказал он.

По мнению Николова, происходит системный “слив” информации о спецоперациях украинской разведки. Военный потребовал расследования и подчеркнул, что готов более детально рассказать обо всем народным депутатам, следователям, прокурорам.