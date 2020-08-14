Білорусь передала Росії 32 найманців приватної військової компанії "Вагнера", які були затримані на території країни 29 липня.

Про передачу бойовиків повідомили в генпрокуратурі Росії.

Відзначається, що “вагнерівці” були передані “за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації” від 5 серпня.

“Відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова від 05.08.2020 в порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 32 громадянина РФ, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Росії і зараз знаходяться на території Росії”, – йдеться в повідомленні.

Ще один найманець залишився в Білорусі, оскільки має громадянство цієї країни.

У повідомленні зазначено, що передача бойовиків була здійснена “в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, у тісній взаємодії органів прокуратури країн”.

Варто відзначити, що Україна наполягала на екстрадиції з Білорусі 28 “вагнерівців”, які брали участь у військових діях на Донбасі в складі окупаційних військ. В Офісі генпрокурора заявляли, що серед затриманих бойовиків є 9 громадян України.

На повідомлення про передачу найманців до РФ вже відреагували в Офісі президента України.

“Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії “Вагнера”. Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення”, – зазначили в ОПУ.