Про передачу бойовиків повідомили в генпрокуратурі Росії.
Відзначається, що “вагнерівці” були передані “за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації” від 5 серпня.
“Відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова від 05.08.2020 в порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 32 громадянина РФ, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Росії і зараз знаходяться на території Росії”, – йдеться в повідомленні.
Ще один найманець залишився в Білорусі, оскільки має громадянство цієї країни.
У повідомленні зазначено, що передача бойовиків була здійснена “в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, у тісній взаємодії органів прокуратури країн”.
Варто відзначити, що Україна наполягала на екстрадиції з Білорусі 28 “вагнерівців”, які брали участь у військових діях на Донбасі в складі окупаційних військ. В Офісі генпрокурора заявляли, що серед затриманих бойовиків є 9 громадян України.
На повідомлення про передачу найманців до РФ вже відреагували в Офісі президента України.
“Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії “Вагнера”. Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення”, – зазначили в ОПУ.
- Раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- У Білорусі стосовно затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” було відкрито кримінальну справу за статтею “підготовка терактів”.
- Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії “Вагнера”.
- Згодом Офіс генерального прокурора скерував до генеральної прокуратури Білорусі запити щодо видачі 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнера”, серед яких є 9 громадян України.