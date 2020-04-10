Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” сообщил главный санитарный врач, замглавы МОЗ Виктор Ляшко
“До введения карантинных мер пик ожидался 14 апреля. Сейчас все эксперты, все математические моделирования показывают, что 14 апреля пике у нас не будет”, — сказал Ляшко.
Главсанврач заверил, что Украина может избежать пик инфицирования коронавирусной инфекцией, если карантинные мероприятия будут продлены, как рекомендует МОЗ.
“Пик может пройти незамеченным в случае, если всех предложенные меры будут придерживаться. […] Результаты более жесткого карантина мы увидим уже буквально через 6-8 дней, отслеживая динамику”, — заверил главсанврач.
Также Ляшко отметил, что в Украине, если сравнивать с другими странами, динамика роста количества случаев заражения коронавирусной инфекцией невысока. По данным замглавы МОЗ, ежедневный прирост держится на уровне 10-15%.
- Ранее главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.
- По его словам, если бы Украина не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.