Министерство охраны здоровья обновило свои прогнозы касательно того, когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” сообщил главный санитарный врач, замглавы МОЗ Виктор Ляшко

“До введения карантинных мер пик ожидался 14 апреля. Сейчас все эксперты, все математические моделирования показывают, что 14 апреля пике у нас не будет”, — сказал Ляшко.

Главсанврач заверил, что Украина может избежать пик инфицирования коронавирусной инфекцией, если карантинные мероприятия будут продлены, как рекомендует МОЗ.

“Пик может пройти незамеченным в случае, если всех предложенные меры будут придерживаться. […] Результаты более жесткого карантина мы увидим уже буквально через 6-8 дней, отслеживая динамику”, — заверил главсанврач.

Также Ляшко отметил, что в Украине, если сравнивать с другими странами, динамика роста количества случаев заражения коронавирусной инфекцией невысока. По данным замглавы МОЗ, ежедневный прирост держится на уровне 10-15%.