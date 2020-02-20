В субботу, 22 февраля, в штате Невада состоятся праймериз кандидатов в президенты от Демократической партии. Накануне в Лас-Вегасе демократы провели дебаты, на которых пятеро кандидатов раскритиковали инициативы и заявления своего коллеги - Майкла Блумберга.

Об этом пишет The New York Times.

Это было первое появление Блумберга на сцене дебатов, которое американцы запомнят надолго, так как именно эти дебаты пробудили интерес к политической гонке.

На дебатах присутствовали шесть кандидатов от Демократической партии: Берни Сандерс, Эмми Клобушар, Джо Байден, Пит Буттиджич, Элизабет Уоррен и сам Майкл Блумберг.

Отчасти, на дебатах много времени уделили тому, чтобы “уничтожить” Майкла Блумберга. Его критиковали за нелицеприятные комментарии о женщинах, налоговые декларации, использование соглашений о неразглашении и так далее.

Как правило, такое пристальное внимание уделяют только лидерам избирательного процесса.

Майкл Блумберг

Вначале Блумберг рассказал о своих идеях в случае избрания президентом.

“Я филантроп, который не унаследовал свои деньги, но заработал деньги. Я трачу эти деньги, чтобы избавиться от Дональда Трампа – худшего президента, которого мы когда-либо имели. И если я смогу это сделать, это станет большим вкладом в Америку и моих детей”, – заявил политик.

Блумберг уверяет, что знает Уолл-стрит изнутри как свои пять пальцев, поэтому он более, чем способен дать американцам правильное финансовое направление.

Также Блумберг пообещал ввести новый налог на операции с котируемыми акциями, облигациями и платежами, являющимися результатом проводимых финансовых операций. Он пообещал восстановить Агентство финансовой защиты потребителей.

Блумберг критиковал своих противников, особенно Сандерса, за то, что они выступали за повышение налогов на корпорации и навязывание профсоюзов.

В ответ Сандерс и Уоррен заявили, что Блумберг хочет “купить Белый дом”.

В некоторые моменты дебатов Блумберг словно становился мишенью своих коллег-демократов. Их уже назвали самыми жаркими в этом сезоне.

Элизабет Уоррен

“Я бы хотела поговорить о миллиардере, который называет женщин “толстыми бабами” и “лесбиянками с лошадиным лицом”… Нет. Я не говорю о Дональде Трампе. Я говорю о Майкле Блумберге”, – сказала сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Берни Сандерс

Часто на дебатах звучали реплики о миллиардном состоянии Блумберга. Модератор Чак Тодд вспомнил реплику другого демократа, Берни Сандерса, который однажды говорил, что миллиардеры не должны существовать.

“Мэр Блумберг, вы должны существовать?”, – обратился он к кандидату.

Берни Сандерс напомнил Блумбергу о том, что когда тот был мэром Нью-Йорка, то разрешил полиции, которую называл личной армией, безосновательно задерживать темнокожее население. Он считает, что этим Блумберг гарантировал низкую явку избирателей из этого сегмента населения.

“Мы даем голос людям, которые скажут, что мы устали от миллиардеров, таких как мистер Блумберг, которые видят огромные увеличения своего богатства, в то время как полмиллиона людей спят на улице сегодня вечером … Может быть, пришло время выбрать рабочий класс в этой стране, чтобы получить немного власти в Вашингтоне, а не вашу кампанию миллиардеров”, – сказал он.

Пит Буттиджич

Открытый гей и демократ Пит Буттиджич назвал Сандерса и Блумберга “наиболее поляризующими кандидатами”, отметив, что Сандерс хочет “сжечь партию”, в Блумберг – “купить ее”.

В противовес Блумбергу, который копирует либеральные идеи Трампа, Буттиджич пообещал сделать упор на борьбе с антисемитизмом и идеологией белого превосходства. Он сказал, что считает группы, проповедующие идеологию превосходства белых, более опасными в деле разрушения США, чем любое другое враждебное иностранное государство или террористическая группа.

“Большинству американцев приходится выбирать между социалистом, который считает деньги корнем всего зла, и миллиардером, который считает, что деньги должны быть корнем всей власти. Давайте выдвинем кого-то, кто на самом деле живет и работает в районе среднего класса в промышленном городе Среднего Запада. Давайте выдвинем кого-то, кто на самом деле демократ… Нам не нужно выбирать между одним кандидатом, который хочет сжечь эту партию, и другим кандидатом, который хочет выкупить эту партию. Мы можем сделать лучше”, – заявил он.

Также он пытался задеть сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, которая не могла вспомнить имя мексиканского президента.

“Вы говорите, что я тупой?”, – возмутился кандидат.

Эми Клобушар

Сенатор из Миннесоты отметила, что Блумбергу стоит больше разговаривать с избирателями, а не прятаться за своей телевизионной рекламой.

“Я думаю, нам нужно что-то другое, чем Дональд Трамп. Я не думаю, что вы смотрите на Дональда Трампа и говорите, что нам нужен кто-то более богатый в Белом доме”, – сказала она.

Джо Байден

Бывший вице-президент подверг критике Блумберга из-за политики полицейского контроля в Нью-Йорке.

“Дело в том, что он не очень хорошо управлял своим городом, когда был там. Он не много сделал полезного”, – отметил политик.

По словам Байдена, администрация президента Барака Обамы работала над тем, чтобы положить конец тотальному полицейскому контролю в Нью-Йорке в то время.

“Давайте проясним факты. Дело не в том, извиняешься ты или нет, это политика. Политика была отвратительной. И это было фактически нарушением прав всех людей”, – подчеркнул он.

В это время президент США Дональд Трамп проводил встречу с избирателями, на которой заявил, что Блумберг тратит несоразмерно много денег на избирательную компанию, но это не помогают ему стать лидером.

“Пока он потратил 500 миллионов долларов, и я думаю, что у него 15 очков. А сумасшедшего Берни (Сандерса) уже 30”, – сказал Трамп.

В основном, Блумберг не мог и слова сказать на дебатах, так как его оппоненты буквально уничтожали его снова и снова новыми аргументами.

Следующие дебаты демократов состоятся во вторник в Чарльстоне, штат Южная Каролина, перед первичными выборами в этом штате 29 февраля.