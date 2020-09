Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на иск Мэри Трамп.

Мэри Трампа обвиняет не только своего дядю, но также тетю Мэриэенн и покойного дядю Роберта. Она обвинила их в мошенничестве и заговоре, в результате которого сама Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

Эту сумму она оценила в десятки миллионов долларов.

В первом предложении иска говорится, что для Трампов “мошенничество было не просто семейным делом – это был образ жизни”.

В иске сказано, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки. Они должны были заботиться о ее благосостоянии, но вместо этого создали мошенническую схему для “выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности”.

Поскольку в 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, ее якобы заставили подписать соглашение, лишив десятков миллионов долларов.

В июле 2020 года Мэри Трамп издала книгу “Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире”.

В ней Мэри выдвинула множество обвинений нынешнему президенту США. Мэри, являясь дипломированным психологом, утверждает, что все описанное в книге – правда. Она указала, что Трамп с детства не сопереживал окружающим, обманывал, действовал только в собственных интересах.

Мэри подробно описала способы, которыми, по ее словам, ее родственники, в том числе президент, обманывали, запугивали и в конечном итоге обманули ее, лишив наследства в десятки миллионы долларов.

В Белом доме ответили, что описанное в книге Мэри Трамп “отвечает собственным финансовым интересам госпожи Трамп”.

Как ранее рассказывали #Буквы, в книге “Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” Мэри описала семейные отношения между нынешним американским президентом и его братом Фрэдом, а также другими членами семьи.

Она попыталась объяснить, как произошло так, что ее дядя стал “человеком, который теперь угрожает здоровью, экономической безопасности и социальным основам всего мира”.

Она описала Трампа, как человека, который постоянно стремился к большему и достигал это, пользуясь совершенно любыми способами, в том числе незаконными.

По словам Мэри, после того, как старший брат президента США, Фред Трамп-младший, умер в 1981 году от осложнений, связанных с алкоголизмом, Дональд Трамп подтолкнул своего отца, Фреда Трампа, богатого застройщика, отдать ему все состояние. Так и было сделано. Потому дети Фреда, Мэри и Фред (третий), подали в суд, требуя отдать им положенную часть наследства.

Мэри утверждает, что Трамп всегда жил во лжи – как в семье, так и в бизнесе. Она считает, что успех Трампа в бизнесе – не более, чем “миф”, который он сам создал. По ее словам, Трамп позиционировал себя как очень успешного бизнесмена, хотя, по факту, таковым не был.

Мэри Трамп утверждает, что именно она ранее передала газете Тhe New York Times налоговые документы Трампа. На основании этих документов был написан материал о бизнесе Трампа до того, как он стал президентом. Этот материал был отмечен Пулитцеровской премией.