Документ, подписанный трехсторонней контактной группой в Минске 11 марта, выводит Россию за рамки конфликта и признает сторонами конфликта представителей Украины и ОРДЛО.

Об это в интервью #Буквам рассказал дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный.

Он подчеркнул, что в подписанном документе “нет и намека на здравый смысл ни в политической, ни в правовой, ни в милитарной части”.

“Речь идет по сути о признании сторонами конфликта представителей ОРДЛО и Украины. И вывод России за рамки конфликта. Зачем идти на такой шаг я, честно, не понимаю”, – сказал Бессмертный.

По сути, контактная группа в Минске договорилась о создании некоего органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.

“Этот совет имеет только совещательные функции, но вопрос не в его полномочиях. Вопрос в картинке. Кого посадят в совет? Может там будет сидеть десять Сивох. А картинка от них пойдет по всему миру, и будет у нас преодоление внутреннего конфликта.

Вас не удивляет, что этот документ всплыл как раз после того, как Медведчук слетал в Москву, а Сивохо хотел представить свою платформу примирения. Мне кажется все это плану, разработанному в Кремле.

Один якобы создает общественное измерение процесса, второй летит в Москву и создает – парламентское.

Вот смотрите, какая у нас картинка на выходе: и Европа поддерживает, и Совет Европы, и общественность”, – пояснил дипломат.