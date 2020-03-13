В пятницу СМИ опубликовали документы из минских договоренностей, в которых фиксируется субъектность ОРДЛО, а также предлагается создать совет для их участия в согласовании действий по проведению предстоящих выборов на Донбассе. Что этот документ означает для Украины, какие тут планы России и почему Андреем Ермаком должна заинтересоваться СБУ в интервью Буквам рассказал бывший участник минской контактной группы Роман Бессмертный.

Как вы, человек, который работал в минской группе много лет восприняли этот документ?

Первая эмоция была такая очень честная – это какими ж дураками надо быть, чтобы подписать такой документ. Вторая – когда я раза четыре прочитал, была – ну в школе не учились, институт прогуляли, не понимают последствий. Как бы сказать по-русски – «потерялись в ситуации». Здесь нет и намека на здравый смысл ни в политической, ни в правовой, ни в милитарной части.

Третье – это уже я вашим коллегам говорил, что речь идет по сути о признании сторонами конфликта представителей ОРДЛО и Украины. И вывод России за рамки конфликта.

Зачем идти на такой шаг я, честно, не понимаю.

Эта история логична только в контексте того, что Владимир Зеленский объявил себя президентом мира, который ради этого готов на все.

Я на это напоминаю поговорку: от добра добра не ищут. И латинское выражение: хочешь мира – готовься к войне.

Перед тем как всплыли в СМИ эти документы были сообщения о встрече в Минске Дмитрия Козака и Андрея Ермака. Является ли этот документ результатом именно этой встречи?

Могу сказать одно, что этот документ – это точно не рузультат работы ТКГ или подгрупп минского формата. И впервые за всю свою историю знакомства с Леонидом Кучмой я могу сказать, что его использовали. Кучма понимает, что это значит и вряд ли ему это нравится.

Я даже могу подозревать, что этот документ вышел в свет где-то из его окружения.

Может. Но это не главное. А главное, что Ермак совершил роковую ошибку.

Я услышал слова Ермака на брифинге – он же не понимает, что он сделал, что они предоставили субъектность боевикам ОРДЛО.

Но, чтобы он не говорил журналистам на брифинге, Russia today – это завтра по миру раструб так, что он никогда уже из этого не отмоется.

Мне казалось, что Зеленский, как человек, который благодаря информационной составляющей стал президентом, должен понимать, насколько важна информационная борьба – что ни организационный, нитехнический фактор не доминируют, а именно информационный.

А тут такой ляп, мне просто хочется придумать для вас заголовок: «Подписание капитуляции в условиях пандемии».

Ну ты же кино снимал, ты же знаешь, что Apple не дает айфоны в руки плохим героям, а ты зачем им даешь? Чтобы у тебя спрашивали, а чья задачу ты здесь выполняешь? Ты на государство работаешь? Я бы на месте СБУ задался этим вопросом.

Вряд ли друг Зеленского Баканов пойдет на такой шаг против доверенного лица президента.

Здесь вопрос не дружбы, а интересов государства. И это серьезный вопрос. И здесь опять же главное – об этом нужно говорить и эти вопросы озвучивать.

Извините, что это за подпись под документами «Согласен, Ермак»?

Я понимаю, пусть делегация, у нее там хоть какие-то полномочия есть. А какие полномочия у Ермака, хочется спросить? А что документы уже не надо ратифицировать?

И как можно писать на документе на языке другой страны, на языке врага «согласен». Где вы такое видели? Меня от этого просто рвет на части. И это делает выпускник факультета международных отношений. Я вижу, что он выполняет задание.

Чье задание он выполняет? Москвы или Зеленского?

Зеленский не представляет, что это за каша заварена. Поэтому его можно только вести в этом процессе. И он точно его не ведет.

Но я видел президентов, которые не разбирались в процессе, но хотели лучшего для страны, поэтому они брали паузу. Зеленский этого не делает. Значит, думаю я, Ермак имеет такой авторитет в глазах Зеленского, который он убеждает.

Мне после того, как президент не вышел сегодня на брифинг по коронавирусу и по ситуации с Минском, кажется, что ему некомфортно с этим он не хочет себя привязывать к таким вещам отрицательным.

Таня, если президент выходит на брифинг с Аваковым по убийству вашего коллеги Павла Шеремета, и не выходит по коронавирусу и Минске, то возникает вопрос, он понимает разницу между первым и вторым?

Думаю, он понимает значение именно положительного пиара.

Я это объясню только одним – получить аплодисменты от Кремля Зеленский хочет гораздо больше, чем от миллионов украинцев.

Давайте вернемся к документу. Судя по задачам этого совета, он будет готовить условия для проведения выборов на Донбассе осенью или когда там договорятся?

– Этот совет имеет только совещательные функции, но вопрос не в ее полномочиях. Вопрос в картинке. Кого посадят в совет? Может там будет сидеть десять Сивох. А картинка от них пойдет по всему миру, и будет у нас преодоление внутреннего конфликта.

Вас не удивляет, что этот документ всплыл как раз после того как Медведчук слетал в Москву, а Сивохо хотел представить свою платформу примирения. Мне кажется все это плану, разработанному в Кремле.

Один якобы создает общественное измерение процесса, второй летит в Москву и создает – парламентское. Вот смотрите, какая у нас картинка на выходе: и Европа поддерживает, и Совет Европы, и общественность.

А сам совет создадут, как думаете?

Думаю, что нет. Это лишь информационная история.

То есть, чтобы Россия зафиксировала статус ОРДЛО как субъекта?

Да. И наши «гении» повелись.

В документе также упоминается о новых линии разграничения. По вашему мнению, после разведения в трех местах целесообразно продолжать эту практику?

Моя позиция, что дальше это продолжать недопустимо и нужно вернуть войска на позиции назад. Поясню: я расцениваю два последних столкновения на линии фронта как попытки российской стороны сделать зоны для прорыва. И это уже вопрос Генштаба и аналитиков, которые там сидят – никаких отводов больше быть не может. Украина в этой ситуации теряет суперважные позиции для оперативно-тактического контроля над ситуацией. Об этом еще Трандафилов писал, а русская военщина что у нас, что в Сирии пользуется еще теми старыми наработками.

Я думаю, что эти разведения еще и не на пользу нашим солдатам, которые не понимают, что они там делают, если президент договаривается о мире.

Для солдат важен не президент, а чтобы на сотню был хоть один старший, кто объяснит, зачем они там стоят. Тогда будет все в порядке. Нет – тогда у нас будут проблемы.

Еще один пункт минского документа – это обмен пленными. Как вы думаете, состоится ли он и состоится ли вторая нормандская встреча?

Этот обмен очень нужен Зеленскому и Ермаку, чтобы спасти свое лицо. Но, боюсь, что они за это еще что-то сдадут.

А Норманди – думаю, что соберутся, еще раз посидят. Без особых результатов. Европейцев сейчас больше волнует коронавирус и сирийские беженцы.

После того как в отставку ушел Владислав Сурков, а на первые роли вышел Дмитрий Козак много говорится о повторении молдавского варианта в Украине, что нам будут возвращать Донбасс, как Молдове Приднестровье. Вы верите в такой вариант?

Во-первых, хочу сказать, что говорить об отставке Суркова можно только используя кавычки. В его интервью ключевая фраза «изменился контекст». И из этого нужно исходить. А относительно действий России, то надо помнить известную украинскую поговорку: не умер Гаврила, так болячка додавила. Здесь то же: это просто разный инструментарий будет. У Суркова он был агрессивен, а у Козака более мягкий. Но нам все равно надо готовиться к войне. Путин завершит вопросы Конституции, 9 мая проведет парад, а потом либо здесь спровоцируют внутренний конфликт (между президентом и обществом), либо прямая агрессия. Ситуация, которая складывается в России после падения цен на нефть, заставлять искать объекты для атаки. Первой упадет Беларусь, и Европа, к сожалению, на это не обратит внимание, потом ситуация дойдет до балтийских стран …

Вы думаете, что сюжет известного сериала «Оккупированные» станет реальностью?

К сожалению да. И изменения в Конституцию о игнорировании международного права говорят именно об этом. А инициатива Терешковой – это просто начало коронации, перевод Путина в статус императора. И дальше он пойдет в наступление, мы будем 3-4 в списке, потому что россияне понимают, что здесь их ждет сопротивление и существенные потери.

Конечно, возникает вопрос, а как же Европа, США. Помогут ли они нам?

Помочь нам может только нам, то есть мы сами.