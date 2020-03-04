Об этом сообщают #Буквы.

В списке всего 13 фамилий, то есть не на все министерства определены кандидаты.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

  • Вадим Пристайко – вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников – вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров – вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков – министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец – министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная – министр социальной политики;
  • Денис Малюська – министр юстиции;
  • Олег Немчинов – министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский – министр финансов;
  • Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий.

Следует отметить, что ранее четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.

В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростелев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.

Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.

Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.

Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.

  • На закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство.