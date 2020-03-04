Об этом сообщают #Буквы.
В списке всего 13 фамилий, то есть не на все министерства определены кандидаты.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:
- Вадим Пристайко – вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников – вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров – вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;
- Илья Емец – министр здравоохранения;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная – министр социальной политики;
- Денис Малюська – министр юстиции;
- Олег Немчинов – министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский – министр финансов;
- Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий.
Следует отметить, что ранее четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.
В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростелев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.
Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.
Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.
Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.
- На закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство.