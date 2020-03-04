В представлении нового Премьер-министра Дениса Шмыгаля на новый Кабмин только 13 фамилий кандидатов в министры, остальные - еще не определены.

Об этом сообщают #Буквы.

В списке всего 13 фамилий, то есть не на все министерства определены кандидаты.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

Вадим Пристайко – вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

Алексей Резников – вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

Михаил Федоров – вице-премьер и министр цифровой трансформации;

Арсен Аваков – министр внутренних дел;

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов;

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта;

Илья Емец – министр здравоохранения;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры;

Марина Лазебная – министр социальной политики;

Денис Малюська – министр юстиции;

Олег Немчинов – министр Кабинета министров;

Игорь Уманский – министр финансов;

Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий.

Следует отметить, что ранее четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.

В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростелев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.

Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.

Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.

Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.