Полицейские не будут выгонять из церквей украинцев, которые придут туда на Пасху, несмотря на ограничительные меры карантина.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Клименко пояснил, что в МВД не могут закрыть храмы на Пасху, так как не имеют на это права.

“И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу, – только ему одному – можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требуют этого”, – рассказал он.

Также он отметил, что после проведения богослужения в большие храмы разрешено заходить по двое, а в храмы поменьше – по одному.

Клименко пояснил, что представители Нацполиции будут возле церквей следить за соблюдением мер карантина. Следить за соблюдением мер карантина внутри церквей должны сами священнослужители.

“Мы не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять”, – сказал Клименко.

19 апреля, в день Пасхи, дежурить около церквей будут полицейские в полном составе.