Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Клименко пояснил, что в МВД не могут закрыть храмы на Пасху, так как не имеют на это права.
“И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу, – только ему одному – можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требуют этого”, – рассказал он.
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Также он отметил, что после проведения богослужения в большие храмы разрешено заходить по двое, а в храмы поменьше – по одному.
Клименко пояснил, что представители Нацполиции будут возле церквей следить за соблюдением мер карантина. Следить за соблюдением мер карантина внутри церквей должны сами священнослужители.
“Мы не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять”, – сказал Клименко.
19 апреля, в день Пасхи, дежурить около церквей будут полицейские в полном составе.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины перед Пасхой усилил запрет на проведение религиозных собраний.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома и смотреть богослужения по телевизору.