#Буквы рассказывают, что о ней известно.

Как сообщалось ранее, 11 марта решением СНБО был создан Центр противодействия дезинформации. Тогда же его представил глава Офиса президента Андрей Ермак. Ожидалось, что он начнет работу 16 марта.

В пятницу, 2 апреля, Зеленский подписал указ №137/2021 о назначении главой центра Полины Лысенко.

О Лысенко известно немного. Она неактивно ведет публичные аккаунты в популярных соцсетях, однако у нее есть страницы на LinkedIn и Facebook, где она обозначена как Полина Чиж и Полина Бойко. На этих страницах почти нет фото и личной информации Лысенко.

Согласно ее биографии, опубликованной на сайте президента, Лысенко в 2015 году закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, став магистром права. К 2019 году училась в этом вузе в аспирантуре. Является кандидатом юридических наук.

В 2013 — 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании.

С апреля 2015 по сентябрь 2019-го года была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

С сентября 2019 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора.

С сентября 2020 занимала должность директора Департамента информационной политики и связей с общественностью АО “Укрзализныця”.

Кроме этого, Лысенко работала руководителем проекту по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.