В среду, 10 марта, украинские и американские политики, эксперты, дипломаты и общественные деятели представили документ "12 пунктов стратегического партнерства США и Украины".

Это произошло в рамках Киевского форума по безопасности.

Украинские и американские деятели обратились к правительствам США и Украины с рекомендациями относительно повестки дня партнерства двух государств.

“Мы считаем, что приход президента США Джозефа Байдена и новой американской администрации открывает возможность углубить стратегическое партнерство и обязательства между Соединенными Штатами и Украиной, а также продвигать интересы обоих государств. Президент Байден горячо поддерживает украинский народ и его демократические стремления и осознает важность безопасной, независимой и процветающей Украины, прочно интегрированной в Евроатлантическое сообщество, которое должно быть “единым, свободным и мирным”, – отмечается в обращении.

Авторы документа призвали правительства Украины и США разработать “амбициозную и всеобъемлющую повестку дня, которая углубит наши стратегические отношения”.

Они предложили 12 основных пунктов, на которых должен базироваться такой план:

1. В основе американо-украинских отношений должна оставаться взаимная преданность укреплению демократических ценностей (речь идет об усилении демократии и верховенства права, свободы личности, свободы слова, полной независимости судебной системы и антикоррупционных органов, большей прозрачности и подотчетности действий власти, независимости медиа и активного гражданского общества).

2. США и Украина должны действовать вместе ради восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, сдерживания дальнейшей агрессии России.

Это предполагает расширение стратегического партнерства и оборонного сотрудничества, поиск Вашингтоном новых возможностей для увеличения оборонной помощи Украине, продолжение предоставления летального оружия и усиление Военно-Морских Сил Украины. Другие сферы возможного военного сотрудничества включают развитие сил специальных операций, противовоздушной и прибрежной обороны.

3. Усиление международного давления на Россию, в частности санкций.

“США и Украина должны поддерживать тесный диалог, чтобы увеличить для Кремля цену продолжающейся российской агрессии против Украины. Соединенные Штаты также должны вести по этому вопросу тесные консультации с Европой, в частности по усилению санкций. Такие переговоры, как и переговоры с Россией по Украине, должны основываться на принципе “ничего об Украине без Украины”, – подчеркивается в обращении.

4. Более активное привлечение США к переговорному процессу относительно восстановления территориальной целостности Украины, в частности относительно освобождения Донбасса из-под российской оккупации.

В обращении отмечается, что администрации Джо Байдена “следует изучить возможности более активного привлечения на высшем уровне со стороны США к переговорному процессу, который сейчас проводят канцлер Германии (Ангела Меркель – ред.) и президент Франции (Эммануэль Макрона, – ред.), чтобы вывести ситуацию из тупика и способствовать настоящему завершению конфликта на Донбассе, выведению всех российских и управляемых Россией сил и восстановлению полного суверенитета Украины над Донбассом”.

5. США и Украина должны вести консультации по политическим, дипломатическим и экономическим шагам, необходимым для возвращения Крыма в Украину. Речь идет о международном соблюдении принципа “Крым – это Украина” и сохранении санкций против России, введенных за незаконный захват полуострова.

6. Усиление присутствия США в Черноморском регионе.

“США вместе с союзниками по НАТО должны продолжать регулярное размещение воздушных, сухопутных и морских сил в регионе, где сходятся Россия, Европа, Ближний Восток, Балканы и Кавказ”, – говорится в заявлении.

7. Сотрудничество в сфере защиты от российского политического вмешательства, дезинформации и кибератак.

“За последние годы Соединенные Штаты и Украина стали объектами российского политического вмешательства, дезинформационных кампаний и кибератак. Они должны обмениваться приобретенным опытом и делиться передовыми практиками борьбы с этими и другими формами российской гибридной войны”, – отмечается в заявлении.

8. Совместное противодействие таким угрозам, как российский трубопровод “Северный поток-2”.

В заявлении отмечается, что “Северный поток-2”, в случае завершения, “поставит под угрозу Евроатлантическое единство и лишит Украину значительных доходов по транзиту”. Следовательно, США и Украина должны консультироваться, каким образом помешать введению трубопровода в эксплуатацию.

“Вместе с тем Украина должна провести серьезные реформы, чтобы повысить энергоэффективность и искоренить коррупцию в этом и других секторах”, – подчеркивается в заявлении.

9. Сотрудничество для продвижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева – членства в НАТО. В заявлении сказано, что США “должны твердо придерживаться политики “открытых дверей” НАТО и предоставлять Киеву советы, каким образом лучше подготовиться к членству”.

“Украина должна взять на себя обязательства провести необходимые реформы и осуществить практические шаги, которые приведут ее военные и другие структуры безопасности и обороны в соответствие со стандартами и нормами НАТО. Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический Альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией”, – говорится в заявлении.

10. Украинская власть должна сосредоточиться на воплощении реформ и не потерять прогресс, которого достигла страна за последние годы.

В частности, речь идет об “укреплении независимости таких ключевых институтов, как Национальное антикоррупционное бюро и другие”, “эффективных реформах прокуратуры и судебной системы”. Кроме того, Украина “должна сделать необратимыми уже достигнутые значительные реформы, в частности в сферах рынка земли, приватизации государственных предприятий, независимости Национального банка, децентрализации, прозрачности фискальной и бюджетной политик в дополнение к реформам в газовом секторе, реформе системы государственных закупок, в деле прозрачности активов и доходов государственных служащих и парламентариев”.

11. Устранение чрезмерного влияния олигархов в Украине, а также установление верховенства права, справедливых экономических условий для крупного, среднего и малого капитала, иностранных инвесторов.

12. Усиление помощи для Украины со стороны США, международных финансовых учреждений, Евросоюза и G7 (“Большой семерки”).

Речь идет о “сопровождении и поддержке, чтобы помочь Украине построить современную демократическую экономику, полностью совместимую со стандартами и нормами Европейского Союза”. Отмечается, что такая помощь “должна напрямую зависеть от проведения эффективных реформ” в Украине.

С американской стороны обращение подписали: экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, специальный представитель правительства США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер, а также члены Конгресса США, высокопоставленные дипломаты и эксперты.

Среди украинских подписантов обращения: глава Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, бывшие секретари СНБО Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, глава комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Роман Бессмертный и другие, а также народные депутаты из фракций “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, “Голос” и “Батькивщина”.