Петиция и ответ на нее опубликованы на официальном сайте президента.
Авторы петиции требовали от Зеленского “прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды” и передать монастырь в использование Православной церкви Украины.
Авторы указывали, что УПЦ МП “не является автокефальной православной церковью на территории Украины”, а ее иерархи “были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа”.
Петицию подписали 27,5 тыс. человек (при 25 тыс. минимально необходимых). Это стало основанием для того, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
Глава государства в своем ответе указал, что, согласно пункту 5 статьи 116 Конституции Украины, “Кабинет Министров осуществляет управление объектами государственной собственности”.
“Согласно пункту 1 статьи 5 закона Украины “Об управлении объектами государственной собственности” Кабинет Министров является субъектом управления, определяющим объекты управления госсобственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления госсобственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления”, – говорится в ответе.
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