Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ). По его словам, это полномочия Правительства, а не главы государства.

Петиция и ответ на нее опубликованы на официальном сайте президента.

Авторы петиции требовали от Зеленского “прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды” и передать монастырь в использование Православной церкви Украины.

Авторы указывали, что УПЦ МП “не является автокефальной православной церковью на территории Украины”, а ее иерархи “были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа”.

Петицию подписали 27,5 тыс. человек (при 25 тыс. минимально необходимых). Это стало основанием для того, чтобы ее рассмотрел Зеленский.

Глава государства в своем ответе указал, что, согласно пункту 5 статьи 116 Конституции Украины, “Кабинет Министров осуществляет управление объектами государственной собственности”.

“Согласно пункту 1 статьи 5 закона Украины “Об управлении объектами государственной собственности” Кабинет Министров является субъектом управления, определяющим объекты управления госсобственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления госсобственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления”, – говорится в ответе.