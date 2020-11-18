Большинство республиканцев уверены, что Дональд Трамп "законно выиграл" выборы президента США, но его результаты "украли" путем масштабных фальсификаций.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Reuters/Ipsos.

Так, 73% опрошенных республиканцев признали, что Байден победил на выборах. Лишь 5% респондентов заявили, что победил Трамп.

Однако республиканцы сомневаются в законности победы Байдена. Половина из них уверена, что его результат связан с фальсификациями.

52% республиканцев заявили, что Трамп “победил законно”, а 29% уверены, что законной является победа Байдена.

68% республиканцев обеспокоены тем, что выборы якобы были сфальсифицированы. Однако сомнения в честности выборов есть у 16% демократов и трети респондентов, которые не относят себя ни к одной партии.

55% взрослого населения США уверены, что президентские выборы были “законными и честными”. 28% опрошенных американцев уверены, что результаты выборов были сфальсифицированными и незаконными.