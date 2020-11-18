Об этом свидетельствуют данные нового опроса Reuters/Ipsos.
Так, 73% опрошенных республиканцев признали, что Байден победил на выборах. Лишь 5% респондентов заявили, что победил Трамп.
Однако республиканцы сомневаются в законности победы Байдена. Половина из них уверена, что его результат связан с фальсификациями.
52% республиканцев заявили, что Трамп “победил законно”, а 29% уверены, что законной является победа Байдена.
68% республиканцев обеспокоены тем, что выборы якобы были сфальсифицированы. Однако сомнения в честности выборов есть у 16% демократов и трети респондентов, которые не относят себя ни к одной партии.
55% взрослого населения США уверены, что президентские выборы были “законными и честными”. 28% опрошенных американцев уверены, что результаты выборов были сфальсифицированными и незаконными.
- Действующий президент США Дональд Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса, который опровергал спорные и недоказанные утверждения о возможной фальсификации результатов президентских выборов 2020 года.
- После выборов-2020 президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера.
- Впоследствии администрация Дональда Трампа отстранила нескольких высших должностных лиц министерства обороны, заменив их более лояльными к президенту.