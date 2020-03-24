В Польше вводят ограничение на передвижение по улицам из-за коронавируса до 11 апреля.

Об этом сообщает польская медиа компания rmf24.

“Мы вводим дополнительные ограничения – в том числе на передвижение”, – заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским.

Новые ограничения будут действовать с 24 марта до 11 апреля.

Моравецкий проинформировал, что введения дополнительных ограничений в Польше продиктованы необходимостью борьбы с коронавирусом.

“Мы ясно видим, что необходимо контролировать распространение (коронавируса – ред.) и предотвращать ситуации, которые мы видим каждый день в Испании или Франции”, – сказал он.