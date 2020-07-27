Под Полтавой продолжаются поиски Романа Скрипинка, который захватывал в заложники полицейского.

Об этом сообщили в полиции, передает национальное агентство “Укринформ“.

“Все мероприятия продолжаются ежедневно. Работники полиции продолжают прочесывать и поля, и лесопосадки, и населенные пункты, и привлекается также специальная техника. Активно продолжаем искать“, – говорится в сообщении.

23 июля в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывают все подробности события.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя жителя Полтавы, который взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна. Его имя – Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.