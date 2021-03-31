Так он отреагировал на совместное исследование происхождения COVID-19 ВОЗ и Китая, опубликованное 29 марта.

“Доклад ВОЗ является фиктивным продолжением кампании дезинформации Коммунистической партии Китая и ВОЗ. Вот почему я в свое время рекомендовал, чтобы США покинули ВОЗ”, – написал он в Twitter.

Помпео обвинил главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином, нацеленном на то, чтобы “в самый сложный момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку”.

По его словам, Уханьский институт вирусологии является наиболее вероятным источником COVID-19.

Ранее администрация уже бывшего президента США Дональда Трампа не раз обвиняла Китай в сокрытии данных о пандемии на самом высоком государственном уровне. В ответ на это на сайте министерства иностранных дел Китая разместили статью под названием “24 нелепых обвинения во лжи”. В материале разобрали “24 лжи” со стороны США, объясняя, почему они не соответствуют действительности, ссылаясь на данные СМИ, научные исследования и данные ВОЗ.