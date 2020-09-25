Страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих в этой стране.

Как проинформировали в пресс-службе латвийского МИД, в расширенный санкционный список Латвия включила еще 101 человека.

Так, в список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, государственного телевидения, генпрокуратуры, верховного и конституционного суда, ЦИК и другие.

В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель руководителя администрации президента Беларуси Максим Рыженков, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.

“Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, открыты уголовные дела, конфискуются носители данных”, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Латвия ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц Беларуси.

В свою очередь в МИД Эстонии сообщили, что правительство страны вводит санкции еще против 98 белорусских чиновников. Всего в санкционном списке Эстонии 128 человек (включительно с Александром Лукашенко).

“Эти лица играют ведущие роли в фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных демонстрантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года”, – отметили в эстонском МИД.

Санкционные списки Эстонии и Латвии перекликаются.

Министерство иностранных дел Литвы пока не обнародовало список лиц, против которых дополнительно вводятся санкции, но глава МИД Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.

“Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси”, – написал он в Twitter.

Как известно, в конце августа страны Балтии уже включили в санкционный список 30 граждан Беларуси. В список попали Александр Лукашенко, должностные лица белорусской центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, министерства юстиции, генеральной прокуратуры, комитета госбезопасности, следственного комитета и другие. Санкции предусматривают наложение бессрочного запрета на въезд.