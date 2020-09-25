Как проинформировали в пресс-службе латвийского МИД, в расширенный санкционный список Латвия включила еще 101 человека.
Так, в список вошли представители некоторых министерств, областных и городских исполнительных комитетов, государственного телевидения, генпрокуратуры, верховного и конституционного суда, ЦИК и другие.
В списке — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель руководителя администрации президента Беларуси Максим Рыженков, генпрокурор Андрей Швед, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин и другие.
“Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, открыты уголовные дела, конфискуются носители данных”, — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Латвия ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц Беларуси.
В свою очередь в МИД Эстонии сообщили, что правительство страны вводит санкции еще против 98 белорусских чиновников. Всего в санкционном списке Эстонии 128 человек (включительно с Александром Лукашенко).
“Эти лица играют ведущие роли в фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных демонстрантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года”, – отметили в эстонском МИД.
Санкционные списки Эстонии и Латвии перекликаются.
Министерство иностранных дел Литвы пока не обнародовало список лиц, против которых дополнительно вводятся санкции, но глава МИД Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.
“Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси”, – написал он в Twitter.
Как известно, в конце августа страны Балтии уже включили в санкционный список 30 граждан Беларуси. В список попали Александр Лукашенко, должностные лица белорусской центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, министерства юстиции, генеральной прокуратуры, комитета госбезопасности, следственного комитета и другие. Санкции предусматривают наложение бессрочного запрета на въезд.
- 19 августа Совет Европы заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 17 сентября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой осудили действующие власти страны и призвали ввести санкции против президента Александра Лукашенко.
- Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против представителей белорусской власти и силовых структур, а также против тех, кто причастен к фальсификации президентских выборов в стране.