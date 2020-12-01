Covid-19 Украина

обновлено 01.12.2020 в 20:02

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Более 100 норок сбежали из ферм в Дании и распространили COVID-19 среди дикой природы

Около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.

Вторник, 1 декабря 2020, 20:41

Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудник ветеринарной и пищевой администрации Дании Стэн Мортенсен рассказал, что ежегодно из ферм страны бегут более тысячи норок. По предварительным оценкам, в этом году из датских ферм сбежало около 5% норок. Вполне вероятно, что некоторые животные были инфицированы коронавирусом.

Эти норки могут распространять коронавирус среди диких животных. Мортенсен уверен, что уничтожение всего поголовья норок в Дании не спасло страну от мутаций вируса, который переносят эти животные.

  • Ранее сообщалось, что правительство Дании введет новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, распространившуюся на людей.
  • 18 ноября на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.
  • В Дании норки, уничтоженные из-за вспышки COVID-19, поднялись из-под земли — все дело в неглубоком захоронении и природном газе.
Теги: Данія, Коронавирус, норки

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