Более 100 норок сбежали из ферм в Дании и распространили COVID-19 среди дикой природы

Об этом сообщает издание The Guardian.
Сотрудник ветеринарной и пищевой администрации Дании Стэн Мортенсен рассказал, что ежегодно из ферм страны бегут более тысячи норок. По предварительным оценкам, в этом году из датских ферм сбежало около 5% норок. Вполне вероятно, что некоторые животные были инфицированы коронавирусом.
Эти норки могут распространять коронавирус среди диких животных. Мортенсен уверен, что уничтожение всего поголовья норок в Дании не спасло страну от мутаций вируса, который переносят эти животные.
- Ранее сообщалось, что правительство Дании введет новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, распространившуюся на людей.
- 18 ноября на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.
- В Дании норки, уничтоженные из-за вспышки COVID-19, поднялись из-под земли — все дело в неглубоком захоронении и природном газе.