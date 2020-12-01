Более 100 норок сбежали из ферм в Дании и распространили COVID-19 среди дикой природы

Около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудник ветеринарной и пищевой администрации Дании Стэн Мортенсен рассказал, что ежегодно из ферм страны бегут более тысячи норок. По предварительным оценкам, в этом году из датских ферм сбежало около 5% норок. Вполне вероятно, что некоторые животные были инфицированы коронавирусом.

Эти норки могут распространять коронавирус среди диких животных. Мортенсен уверен, что уничтожение всего поголовья норок в Дании не спасло страну от мутаций вируса, который переносят эти животные.