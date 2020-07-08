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Более 150 известных деятелей выступили против цензуры, распространившейся на фоне протестов

В журнале Harper's опубликовали открытое письмо, осуждающее "ограничение свободы слова и дебатов". Его подписали более 150 известных писателей, ученых и активистов.

Среда, 8 июля 2020, 19:19

Письмо опубликовано на сайте издания.

В письме говорится, что подписавшие его стороны поддерживают требования большего равенства и социальной справедливости, которые выдвигают протестующие Black Lives Matter.

В то же время авторы утверждают, “свободный обмен информацией и идеями, жизненная основа либерального общества, с каждым днем становится все более ограниченным”.

“В то время как мы стали ожидать этого от радикальных правых, цензура также все шире распространяется в нашей культуре: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на общественное позорение и остракизм, тенденция к растворению сложных политических вопросов в ослепительной нравственной уверенности”, – говорится в письме.

Подписавшие документ, заявляют, что отказываются делать ложный, по их мнению, выбор между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Они призывают оставить в публичном поле право на эксперименты, риски и даже ошибки.

“Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, споре и убеждении, а не в попытках заставить замолчать или отбросить их”, — резюмировали авторы.

Письмо подписали более 150 публичных людей, среди которых: интеллектуал Ноам Хомски, феминистка Глория Стейнем, автор Малкольм Гладуэлл, писатели Салман Рушди и Джоан Роулинг, лингвист и философ Ноам Хомcки, политолог Фрэнсис Фукуяма, журналисты New York Times, New York Post, Harper’s Magazine и других крупных изданий.

Теги: протесты, гендерное равенство, свобода слова, Джоан Роулинг, культура, цензура

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