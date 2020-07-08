Более 150 известных деятелей выступили против цензуры, распространившейся на фоне протестов

Письмо опубликовано на сайте издания.
В письме говорится, что подписавшие его стороны поддерживают требования большего равенства и социальной справедливости, которые выдвигают протестующие Black Lives Matter.
В то же время авторы утверждают, “свободный обмен информацией и идеями, жизненная основа либерального общества, с каждым днем становится все более ограниченным”.
“В то время как мы стали ожидать этого от радикальных правых, цензура также все шире распространяется в нашей культуре: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на общественное позорение и остракизм, тенденция к растворению сложных политических вопросов в ослепительной нравственной уверенности”, – говорится в письме.
Подписавшие документ, заявляют, что отказываются делать ложный, по их мнению, выбор между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Они призывают оставить в публичном поле право на эксперименты, риски и даже ошибки.
“Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, споре и убеждении, а не в попытках заставить замолчать или отбросить их”, — резюмировали авторы.
Письмо подписали более 150 публичных людей, среди которых: интеллектуал Ноам Хомски, феминистка Глория Стейнем, автор Малкольм Гладуэлл, писатели Салман Рушди и Джоан Роулинг, лингвист и философ Ноам Хомcки, политолог Фрэнсис Фукуяма, журналисты New York Times, New York Post, Harper’s Magazine и других крупных изданий.
- Как сообщалось ранее, британскую писательницу, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии и расизме. Это произошло после того, как писательница пошутила над формулировкой “люди, которые менструируют”, исковеркав слово “женщины” несколько раз. Исполнитель главной роли в киносаге о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф вступил в полемику с писательницей.