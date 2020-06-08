Британскую писательницу, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии и расизме.

Поводом стали твиты Роулинг по поводу статьи о “создании равноправного мира после пандемии коронавируса для тех, у кого есть менструация”.

В данной статье говорится об опасностях во время пандемии и “гендерных аспектах”.

Писательница пошутила над формулировкой “люди, которые менструируют”, исковеркав слово “женщины” несколько раз.

Некоторые пользователи социальной сети посчитали, что Роулинг проявила нетерпимость к небинарным людям (которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной). Люди заявляли, что писательница хочет “испортить свое наследие”, а также задавали ей вопросы о том, неужели “женщины, у которых началась менопауза, либо же имеющие гормональные проблемы, не являются женщинами”.

В ответах на ее пост появилось множество призывов пожертвовать деньги в фонды, которые занимаются помощью таким людям.

После этого Роулинг написала, что “знает и любит трансгендерных людей, однако стирание концепта пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни”.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.