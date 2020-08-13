Более 30 % украинцев считают партию "Европейская Солидарность" реальной оппозицией в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.

Так, на вопрос, кто сейчас является реальной оппозицией к новой власти, 30,2 % респондентов заявили, что это “Европейская Солидарность”.

Еще 27,4% опрошенных считают, что это партия “Оппозиционная платформа – За життя”.

А 10,7 % уверены, что реальной оппозицией является ВО “Батькивщина”.

Еще 2,2% респондентов выразили мнение, что это партия “Голос”.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.