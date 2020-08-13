Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.
Так, на вопрос, кто сейчас является реальной оппозицией к новой власти, 30,2 % респондентов заявили, что это “Европейская Солидарность”.
Еще 27,4% опрошенных считают, что это партия “Оппозиционная платформа – За життя”.
А 10,7 % уверены, что реальной оппозицией является ВО “Батькивщина”.
Еще 2,2% респондентов выразили мнение, что это партия “Голос”.
Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.
- Согласно этому же опросу, рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” продолжает снижаться: в данный момент он составляет 25,5 %. За “Европейскую Солидарность” сейчас готовы проголосовать 18,1 % опрошенных. С начала июля уровень поддержки политсилы вырос.
- Ранее председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко объяснил, почему у политсилы падает рейтинг. По словам нардепа, “отвалились” те украинцы, которые “ждали быстрых результатов”.
- Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний из предвыборной программы партии “Слуга народа”: большинство из них не выполнены.