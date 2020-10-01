Более 50% украинцев поддерживают вступление нашей страны в Европейский союз и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром “Социс” (SOCIS) в сентябре.

Так, респондентов спросили, как бы они проголосовали, если бы в ближайшее время прошел референдум по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО.

В итоге выяснилось, что вступление в Евросоюз поддержали бы 57,6% опрошенных, 27% проголосовали бы против. Еще 5,3% не участвовали бы в референдуме, а каждый десятый (10,2%) отказался отвечать.

Вступление Украины в НАТО поддержали бы 52,5% респондентов, 30,5% проголосовали бы против. Еще 5,4% не участвовали бы в референдуме, а 11,7% отказались отвечать.

Сроки проведения исследования: 18 – 28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации – телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов.

Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%; Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.