Более половины украинцев не поддерживают идею выдвижения нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

Социологи задали респондентам вопрос следующего содержания: “Поддерживаете ли вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?”

В результате 57,1% опрошенных заявили, что не поддерживают такую идею.

Поддерживают выдвижение Владимира Зеленского на второй срок 27,9% респондентов.

Еще 8,2% заявили, что до следующих президентских выборов слишком много времени, чтобы говорить об этом. А 6,7% не смогли ответить на этот вопрос.

Как известно, Владимир Зеленский во втором туре выборов получил 73,22% голосов избирателей.

Согласно этому же опросу, в паре Зеленский-Порошенко во втором туре действующий глава государства сейчас набрал бы 56,4% голосов. Следовательно, его рейтинг снизился более чем на 16%.

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.