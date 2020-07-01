Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, поддержать Порошенко пришли нардепы от “Европейской Солидарности”, бывший глава СНБО Александр Турчинов, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, супруга пятого президента Марина Порошенко и многие другие.

В общей сложности под зданием суда собрались сотни людей. Как сообщили в пресс-службе “ЕС”, они приехали из различных регионов Украины.

Акция протеста началась еще под стенами Государственного бюро расследований, куда Порошенко сегодня пришел на допрос. Впоследствии он возглавил колонну активистов, которые направились от здания ГБР к Печерскому суду.

Перед началом заседания суда Порошенко заявил, что преследование за деятельность, направленную на укрепление обороноспособности государства и защиту Украины от российской агрессии – это реализация кремлевского сценария. Он также отметил, что не позволит сдать национальные интересы Украины.

Сторонники политика в данный момент проводят митинг под зданием суда. Они держат флаги Украины, плакаты с лозунгами: “Стоп реванш!”, “Ты президент Украины, а не слуга Путина” и другие. Участники митинга также скандировали “Зелю геть!”