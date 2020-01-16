Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вступился за премьера Алексея Гончарука на фоне скандала с аудиозаписями. Политик намекнул, что к этому может быть причастен олигарх Игорь Коломойский.

Соответствующий комментарий обнародовала пресс-служба “ЕС”.

Порошенко подчеркнул, что обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у Гончарука – это не украинский сценарий.

“Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам”, – заявил политик.

Порошенко отметил, что в раздувании скандала заинтересованы Россия и “олигарх-бывший владелец” национализированного “ПриватБанка”.

“Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал. Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское Правительство – на российских каналах и на каналах одного известного олигарха. Какие причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы. Там настоящая причина. Там позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок Правительства”, – подчеркнул Порошенко.

Он уточнил, что “Европейская Солидарность” принимать участия в этой атаке не будет.

Cитуація із записами прем’єра – це не український сценарій. Цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені у розмові прем’єра і керівництва економічного блоку, треба проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію, щоб протидіяти цим викликам і ризикам. Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо-скандал. Подивіться на яких каналах вийшла атака на український уряд – на російських каналах. І на каналах одного відомого олігарха. Які причини атаки? Атакують тих, хто захищає державну політику, з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним і через який виводилися десятки, а може і сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Це і є справжня причина, і Європейська Солідарність брати участь у роздмухуванні скандалу не буде. Про це сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради. Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 16 січня 2020 р.