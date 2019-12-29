Обмен пленными, ради которого освободили из-под стражи экс-"беркутовцев", был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений на Майдане.

Об этом написал на своей странице в Facebook пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что с освобождением бывших “беркутовцев” теряется последняя связь с непосредственными заказчиками расстрелов на Майдане, которые находятся в России.

“Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику – Путину и его марионетке Януковичу”, – написал Порошенко.

Он отметил, что стремление российской стороны получить по обмену экс-“беркутовцев” является фактическим признанием причастности Кремля к расстрелам активистов Майдана.

“Стремление россиян получить “беркутовцев” под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украину”, – указал Порошенко.

Аналогичное заявление обнародовала и партия “Европейская Солидарность”. Политсила осудила решение суда об освобождении бывших “беркутовцев” из-под стражи.

“Европейская Солидарность” категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников “Беркута”, которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции Достоинства. Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым… Не для того России понадобилась выдача “беркутовцев”, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы получить “беркутовцев”. Тем более вызывает возмущение согласие украинской власти на выдачу России важных участников и свидетелей преступлений российской агентуры”, – сказано в заявлении.

В политсиле уверены, что потеря лиц, причастных к убийствам на Майдане, сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

“Ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично президенте Зеленском”, – подчеркнули в партии.