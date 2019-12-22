Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу “Украина”.

“С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против “Газпрома”. Если мы до 2017 года выиграли 3 млрд, то с 2017 по 2019 год те же аргументы, те же юридические последствия и речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить по НАК “Нафтогаз”, – заявил Порошенко.

Он акцентировал внимание на примере Польши, когда за “подобные финты” польские чиновники оказались в тюрьме.

“Пример Польши показал, что когда монополист отказывается от исков, то его должностные лица оказываются в тюрьме. Такая же судьба может ожидать и тех, кто будет играть на поле “Газпрома”, – заявил он.

“Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража, то вы не имеете права возвращаться к ним”, – подчеркнул пятый президент Украины.