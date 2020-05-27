В этом году пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, внесла коррективы в жизнь школьников во всем мира и в Украине в том числе. Более двух с половиной месяцев ученики украинских школ изучали материал дистанционно - писали тесты и контрольные. Так же дистанционно пройдут и выпускные линейки.

#Буквы рассказывают, как в этом году пройдет торжественная линейка.

Традиционно последний звонок проводится с последнюю пятницу мая – в этом году – 29 мая.

Несмотря на ослабление карантина, которое началось 22 мая, Министерство образования и науки не рекомендует проводить торжественные линейки во дворах школ.

“С целью предотвращения распространения коронавируса в 2019-2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера”.

Впрочем оставлять школьников, в том числе и выпускников, без последнего звонка не будут. Изменится лишь формат – празднование перейдет в онлайн.

Кроме того, каждая школа сама может выбрать, как именно отпраздновать завершение учебного года.

Напомним, что в этом году Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов.

Внешнее независимое оценивание для 11-классников осталось обязательным. Учебный год для них завершится 1 июня. А свои аттестаты о завершении школы получат уже в августе.

Решение о проведении последнего звонка в режиме онлайн принял Житомирский горсовет. Также от традиционной линейки отказались в Луцке, Виннице, Одессе, Львове, и в других городах Украины. А в Пирятинской школе Полтавской области уже прозвенел “онлайн звонок”.