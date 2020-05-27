#Буквы рассказывают, как в этом году пройдет торжественная линейка.
Традиционно последний звонок проводится с последнюю пятницу мая – в этом году – 29 мая.
Несмотря на ослабление карантина, которое началось 22 мая, Министерство образования и науки не рекомендует проводить торжественные линейки во дворах школ.
“С целью предотвращения распространения коронавируса в 2019-2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера”.
Впрочем оставлять школьников, в том числе и выпускников, без последнего звонка не будут. Изменится лишь формат – празднование перейдет в онлайн.
Кроме того, каждая школа сама может выбрать, как именно отпраздновать завершение учебного года.
Напомним, что в этом году Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию для учеников 4-х и 9-х классов.
Внешнее независимое оценивание для 11-классников осталось обязательным. Учебный год для них завершится 1 июня. А свои аттестаты о завершении школы получат уже в августе.
Решение о проведении последнего звонка в режиме онлайн принял Житомирский горсовет. Также от традиционной линейки отказались в Луцке, Виннице, Одессе, Львове, и в других городах Украины. А в Пирятинской школе Полтавской области уже прозвенел “онлайн звонок”.
- Ранее сообщалось, что высшие учебные заведения, как и среднеобразовательные школы, закончат обучение дистанционно в связи с общенациональным карантином.
- Ранее исполняющая обязанности главы Министерства науки и образования Любомира Мандзий рассказала о том, какие изменения ждут школьников и абитуриентов в связи с введением общенационального карантина из-за пандемии коронавируса.