Послы стран "Большой семерки" (G7) приехали в Полтаву для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине. В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопрос дальнейшего курса Украины.

“В частности, Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину. Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике”, – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.