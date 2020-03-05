Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине. В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопрос дальнейшего курса Украины.
“В частности, Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину. Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике”, – говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.
- Ранее послы стран “Большой семерки” (G7) заявили, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством.
- Напомним, что Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что на должность генерального прокурора Украины депутаты фракции поддержат своего коллегу Сергея Ионушаса.