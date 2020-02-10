Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Кроме того, в G7 заявили, что с 2014 года члены “Большой семерки G7” поддерживают усилия Правительства и народа Украины по созданию НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

“Для обеспечения доброчестности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении”, – говорится в сообщении.