Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
Кроме того, в G7 заявили, что с 2014 года члены “Большой семерки G7” поддерживают усилия Правительства и народа Украины по созданию НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.
“Для обеспечения доброчестности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении”, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не заплатил крупную сумму денег за отдых на охотничьей базе в Ровенской области.
13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении. Позже его внесли в государственный реестр коррупционеров.
- 23 декабря народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко подал законопроект, согласно которому совершение коррупционного правонарушения является основанием для увольнения директора НАБУ.
- Народные депутаты уже собрали достаточное количество подписей для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.