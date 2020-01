Об этом сообщает агентство Reuters.

Ливни накрыли три штата, которые наиболее серьезно пострадали от засухи и лесных пожаров в последние месяцы, – Викторию, Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

В субботу, 18 января, в Квинсленде были закрыты основные автомагистрали. На территории штата прошли сильнейшие дожди: в некоторых районах за ночь выпала тройная месячная норма осадков. В результате часть жилых районов штата затопило, а многие государственные парки и туристические достопримечательности были закрыты.

В Бюро метеорологии Квинсленда предупредили, что на смену ливням придут грозы и менее интенсивные дожди.

В отдельных частях Нового Южного Уэльса в штормовую ночь 18 января отключили электричество. При этом пожарные службы штата обрадовались дождям: отмечалось, что ливни помогут взять под контроль 75 пожаров, 25 из которых все еще не удается сдерживать.

В штате Виктория дожди помогли улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в Мельбурне. Там сейчас проходит престижный теннисный турнир Australian Open. Ранее сообщалось, что спортсмены задыхались от дыма пожаров во время поединков.

Стоит отметить, что ливни накрыли далеко не все горящие регионы. В некоторых зонах, где спасатели борются с огнем, дождей пока не было.

