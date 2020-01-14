Об этом сообщается на сайте “Большого тенниса Украины”.

Словенская теннисистка выиграла в поединке против Штефани Фёгеле первый сет и подавала при счете 5:6 во второй партии, но не смогла продолжить игру из-за сильного кашля.

“Я действительно боялась, что просто упаду на корте. У меня нет астмы и вообще никогда не было проблем с дыханием, и я нормально переношу жаркую погоду. Я снова вызывала физио и думала, что мне станет лучше, но розыгрыши становились всё длиннее и я не могла нормально дышать, поэтому легла на корт. Это небезопасно для всех нас. Я была удивлена решением организаторов начать матчи, потому что думала, что сегодня мы играть уже не будем. Но у нас не было выбора”, – отметила Далила Якупович.

Сегодня утром организаторы турнира отложили на час старт квалификации из-за плохого качества воздуха.

Напомним, в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.