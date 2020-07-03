Условия въезда в Ирландию для туризма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В настоящее время въезд в Ирландию для граждан Украины разрешен. Режим въезда для граждан Украины остается неизменным — на основании ирландской визы.

Граждане Украины, путешествующие в Ирландии с целью туризма, имеют право на въезд с британской визой. В таком случае первой страной въезда должна быть Великобритания.

Ранее сообщалось, что ирландские органы здравоохранения в настоящее время требуют, чтобы кто-либо, прибывающий в Ирландию, за исключением граждан из Северной Ирландии, самоизолировался на 14 дней по прибытии. При этом все прибывающие должны заполнить форму, в которой указывается место прохождения самоизоляции. Исключение — перевозчики, пилоты и морской персонал.

Добраться в Ирландию можно исключительно с пересадками, например, в Польше, Австрии или Великобритании.

По состоянию на 3 июля в Ирландии 25,5 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. 1,7 тысяч человек погибли.